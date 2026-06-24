Les annonces de location d'appartements en baisse

Les offres d'appartements à louer sur les principaux portails immobiliers suisses ont légèrement diminué entre avril 2025 et mars 2026. Parallèlement, la durée moyenne de publication des annonces a augmenté pour atteindre désormais 24 jours.

Entre avril 2025 et mars 2026, le nombre d'annonces proposant des appartements en location a diminué de 4% sur les principaux portails immobiliers suisses pour s'établir à 393'897, ce qui représente environ 17'000 appartements de moins par rapport à l'année précédente. C'est ce qui ressort de l'indice sur le logement en ligne OWI publié mercredi par l'Association suisse des professionnels de l'immobilier (SVIT), le HEV Suisse, la plateforme newhome, et le Swiss Real Estate Institute.

La durée moyenne de publication des annonces a augmenté d'un jour sur un an pour s'établir à 24 jours, mais certaines grandes villes font exception à cette tendance. A Zurich, par exemple, la durée moyenne de publication chute à un niveau record de 12 jours. Il s'agit du chiffre le plus bas jamais observé par l'OWI pour une grande ville suisse.

A l'opposé, à Neuchâtel, les propriétaires publient leurs annonces pendant 41 jours en moyenne, une durée jamais atteinte depuis le début de l'enquête en 2015. Dans le Jura, la moyenne se situe à 51 jours, soit deux jours de plus qu'un an auparavant.

Lugano, avec 33 jours, et Saint-Gall, avec 28 jours, restent également largement au-dessus de la moyenne suisse de 24 jours.

Le prix des loyers freine la mobilité

Le marché de l'immobilier en Suisse se divise ainsi clairement en deux catégories: dans les villes, la demande, alimentée par les mouvements de population, dépasse largement l'offre.

Dans le reste du pays, le marché est plus détendu, avec une offre suffisante. Cette moindre envie de déménager, qui se traduit par une diminution du nombre d'annonces, s'explique notamment par l'évolution récente des loyers proposés sur le marché. 'Il est actuellement encore plus avantageux pour les locataires de rester dans leur appartement', concluent les auteurs de l'étude.

/ATS