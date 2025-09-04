Les appartements en copropriété plus chers en août

Après une pause en juillet, les prix des appartements en copropriété ont repris l'ascenseur en août, selon le baromètre périodique d'ImmoScout24. En revanche, les prix des maisons individuelles sont restés stables.

En août, les prix des appartements en copropriété ont augmenté de 0,5% sur un mois, selon l'indice des achats de la plateforme de l'immobilier ImmoScout24 publié jeudi, relevé en collaboration avec le cabinet de conseil immobilier CIFI. Sur un an, la hausse s'inscrit à 4,7%.

'Les annonceurs exigent 9163 francs par mètre carré de surface habitable pour les appartements en copropriété fin août 2025', relève Martin Waeber, responsable immobilier de SMG Swiss Marketplace Group, cité dans le communiqué. Une propriété par étage typique d'une surface de 110 mètres carrés est donc déjà proposée sur le marché immobilier pour un peu plus d'un million de francs.

Concernant les maisons individuelles, les prix affichent une hausse de 0,1% en août, soit un taux inchangé par rapport à juillet. Sur un an, la progression s'établit à 4,1%.

Sur le marché régional des appartements en copropriété, les prix proposés progressent dans de nombreuses régions. Cette tendance se manifeste le plus en Suisse orientale (+1,1%), suivie de la région lémanique (+1,0%), de la Suisse du Nord-Ouest (+0,7%), du Tessin (+0,6%) et de la grande région de Zurich (+0,4%).

Les offres enregistrent en revanche un léger recul dans le Mittelland (-0,3%) et en Suisse centrale (-0,3%).

Sur le marché régional des maisons individuelles, Zurich et sa région enregistrent étonnement une forte baisse de 2,4%. Malgré ce recul relativement important, la croissance sur un an reste élevée à 5,0%. Une légère baisse est également constatée en Suisse centrale (-0,2%).

Par contre, toutes les autres régions enregistrent des augmentations, notamment dans le Mittelland (+1,4%), la Suisse orientale (+0,7%), la Suisse du Nord-Ouest (+0,5%) et la région lémanique (+0,3%). Au Tessin, en revanche, il n'y a pas eu de changement (0,0%).

/ATS