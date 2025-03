Les assurés doivent avoir accès à leurs données de prévoyance

Les assurés doivent pouvoir consulter les données de leurs trois piliers. Les sénateurs ont validé jeudi, par 35 voix contre 7, une motion visant à rendre accessibles ces informations sur une plateforme numérique.

Les Suisses ne savent aujourd'hui que peu de choses sur leur prévoyance, a déclaré le motionnaire Erich Ettlin (C/OW). Les assureurs doivent donc fournir une visualisation qui prenne en compte l'ensemble des trois piliers.

Le tableau de bord numérique permettra aux assurés, avec leur accord, d'avoir une idée de la rente qu'ils toucheront. La protection des données sera assurée en tout temps, a promis le sénateur obwaldien.

De nombreuses petites institutions de prévoyance devront abandonner leurs activités si tous les assureurs devaient fournir un accès numérique, a prévenu la ministre de la santé Elisabeth Baume-Schneider. En vain. Le dossier passe au National.

Discussion sur le 2e pilier reportée

Le Conseil des Etats a décidé de renvoyer en commission un paquet de motions qui visent à améliorer l'accès au 2e pilier. Le but est de trouver une proposition uniforme sur ce sujet 'sensible et émotionnel', a précisé le sénateur Charles Juillard (C/JU).

Les propositions portent sur des points de la réforme LPP refusée aux urnes le 22 septembre 2024. Il s'agit par exemple de garantir une meilleure couverture aux personnes cumulant plusieurs emplois ou travaillant à temps partiel.

