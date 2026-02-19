Les autorités pénales italiennes à Berne jeudi

Une rencontre a lieu jeudi entre les autorités pénales italiennes et valaisannes à Berne dans le cadre de l'enquête sur l'incendie survenu à Crans-Montana. La réunion vise à clarifier les modalités de collaboration entre les deux parquets.

La délégation italienne est arrivée peu avant 10h00 dans la capitale helvétique, a constaté un journaliste vidéo de Keystone-ATS présent sur place. Deux policiers accompagnaient le convoi.

Le rendez-vous était donné ce matin dans les locaux de l'Office fédéral de la justice (OFJ), qui chapeaute la rencontre. Outre la coordination des procédures pénales entre les deux pays, il s'agira de discuter de la possibilité de constituer une équipe commune d'enquête (ECE).

Contacté en amont, l'OFJ a précisé qu'il s'agit d'une 'réunion technique entre autorités de poursuite pénale'. Aucun membre du gouvernement ne participe à la rencontre. Le Ministère public valaisan a accordé l'entraide judiciaire à l'Italie dans le dossier fin janvier.

