Les avocats des Moretti dénoncent des « mensonges »

Les avocats des époux Moretti, les gérants du bar 'Le Constellation', ravagé par les flammes ...
Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Les avocats des époux Moretti, les gérants du bar 'Le Constellation', ravagé par les flammes à Crans-Montana, dénoncent les 'mensonges' et les 'fuites' liées à l'enquête en cours. Ils appellent le Ministère public valaisan à résister à la pression.

S'exprimant dimanche dans plusieurs médias, Yaël Hayat, Nicola Meier et Patrick Michod ont indiqué que leurs clients étaient 'dévastés' par le drame et que, comme 'gardiens des lieux', les 'morts étaient aussi leurs morts.'

Les avocats ont relevé qu'une 'vindicte' était dirigée contre Jacques et Jessica Moretti, mais que cette vindicte n'avait 'rien à voir avec la justice.' Ils ont rappelé que leurs clients ne souhaitaient 'pas se dérober' et qu'ils voulaient 'faire face à la justice pour que celle-ci émerge.'

Les avocats ont déploré les 'mensonges' et 'dérives' qui ont accompagné le début de l'instruction pénale. Et de citer en exemple 'la fausse vidéo' qui aurait montré Jessica Moretti fuir le bar la première avec la caisse.

