Les cambrioleurs d'une armurerie à Sion ont été arrêtés

La police cantonale valaisanne a arrêté cinq suspects ainsi que deux complices suite au cambriolage ...
Les cambrioleurs d'une armurerie à Sion ont été arrêtés

Les cambrioleurs d'une armurerie à Sion ont été arrêtés

Photo: KEYSTONE/OLIVIER MAIRE

La police cantonale valaisanne a arrêté cinq suspects ainsi que deux complices suite au cambriolage d'une armurerie à Sion dans la nuit de vendredi à samedi. Tous sont des ressortissants français. La majeure partie du butin a été récupérée.

Les auteurs présumés ont forcé la porte principale de l'établissement peu avant minuit. Ils ont ensuite pris la fuite avec leur butin à bord d'un véhicule immatriculé en France.

Localisés peu après les faits, ils ont poursuivi leur fuite en direction du Bas-Valais, où ils ont forcé un barrage de police. Ils ont ensuite abandonné leur véhicule à Vérossaz. Deux suspects ont été rapidement interpellés, précise la police cantonale valaisanne samedi dans un communiqué.

Les trois autres suspects ont pris la fuite à pied. Ils ont été interpellés peu après en compagnie de deux complices. Toutes les personnes arrêtées sont des ressortissants français, âgés de 16 à 31 ans. Après leur interrogatoire, ils seront écroués.

Une vaste opération de recherche avait été lancée pour retrouver les suspects. Elle a pu être levée samedi matin, avait indiqué la police peu après 10h00 sur la plateforme X.

Les recherches, qui se sont concentrées sur la région de Saint-Maurice, ont mobilisé de nombreuses forces de police et des moyens techniques importants. Un hélicoptère de l'armée équipé d'une caméra thermique et des drones ont notamment été engagés.

Le Ministère public a ouvert une instruction. Aucune autre information ne sera communiquée pour l'heure afin de ne pas gêner l'enquête.

/ATS
 

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