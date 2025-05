Les camions à propulsion électrique devront aussi payer la RPLP

Les camions à propulsion électrique devront aussi s'acquitter de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) dès 2029. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au Parlement son message. Il a avancé le délai de deux ans, après la consultation.

Il s'agit de garantir que le trafic lourd continue à supporter ses coûts et que l'encouragement du transfert du fret sur le rail se poursuive, indique le gouvernement dans un communiqué. Le système actuel a atteint ses limites en raison de l’évolution technique.

Actuellement, 90% des poids lourds se trouvent dans la catégorie de redevance la plus avantageuse. En outre, les véhicules exonérés de la RPLP parce qu’ils sont équipés de batteries ou de moteurs électriques à hydrogène sont de plus en plus nombreux à circuler. Comme ils sont exonérés de la RPLP, celle-ci perd des recettes et son effet de transfert.

Jusqu'en 2035, les camions à propulsion électrique pourront bénéficier de rabais sur la RPLP afin que les entreprises de transport bénéficient d'une sécurité de planification.

/ATS