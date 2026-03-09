Les camions électriques devront payer la redevance poids lourds

Les camions électriques devront aussi s'acquitter de la redevance sur le trafic des poids lourds ...
Les camions électriques devront payer la redevance poids lourds

Les camions électriques devront payer la redevance poids lourds

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les camions électriques devront aussi s'acquitter de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). Le Conseil national a soutenu lundi par 131 voix contre 60 un projet du gouvernement. La taxe ne devrait être introduite qu'en 2031.

Il s'agit de garantir que le trafic lourd continue à supporter ses coûts et que l'encouragement du transfert du fret sur le rail se poursuive. Le système actuel a atteint ses limites en raison de l'évolution technique des camions.

Actuellement, 90% des poids lourds se trouvent dans la catégorie de redevance la moins chère. En outre, les véhicules électriques à batteries ou à hydrogène sont toujours exemptés de la RPLP. Aujourd'hui, ils représentent 3,5% du parc de véhicules lourds. Avec le temps, la redevance perd des recettes et son effet sur le transfert se réduit.

Le perfectionnement de la RPLP est donc nécessaire, a soutenu le conseiller fédéral Albert Rösti. Le Conseil fédéral propose d'introduire le changement dès 2029. Pour ne pas freiner l'électrification du parc automobile, des rabais échelonnés seront accordés pour les camions à propulsion électrique jusqu'en 2035. Le National a décidé de repousser la taxe à 2031.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le franc se renchérit avec l'affrontement au Moyen-Orient

Le franc se renchérit avec l'affrontement au Moyen-Orient

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 18:39

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 18:13

Les Etats veulent couper dans le transport régional

Les Etats veulent couper dans le transport régional

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 17:05

Nouvelle hausse attendue des prix de l'essence

Nouvelle hausse attendue des prix de l'essence

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 15:19

Articles les plus lus

Le nombre de nuitées hôtelières a progressé en janvier

Le nombre de nuitées hôtelières a progressé en janvier

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 11:47

Nouvelle hausse attendue des prix de l'essence

Nouvelle hausse attendue des prix de l'essence

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 15:19

Les Etats veulent couper dans le transport régional

Les Etats veulent couper dans le transport régional

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 17:05

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques

Pétrole: le G7 prêt à puiser dans les stocks stratégiques

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 18:13

« Pas de Suisse à 10 millions! »: les opposants craignent le chaos

« Pas de Suisse à 10 millions! »: les opposants craignent le chaos

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 11:31

Le nombre de nuitées hôtelières a progressé en janvier

Le nombre de nuitées hôtelières a progressé en janvier

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 11:47

Nouvelle hausse attendue des prix de l'essence

Nouvelle hausse attendue des prix de l'essence

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 15:19

Les Etats veulent couper dans le transport régional

Les Etats veulent couper dans le transport régional

Économie    Actualisé le 09.03.2026 - 17:05