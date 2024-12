Les cas insolites qui ont mobilisé les forces de l'ordre en Suisse

Un cygne blessé sur l'autoroute, un jet d'eau de 30 mètres de haut, un homme nu dans les escaliers ou un canapé en flammes au bord de l'A1, les forces de l'ordre ont eu fort à faire cette année. Florilège de certains cas insolites qui les ont occupées en 2024.

Un cygne errant sur l'autoroute

En janvier dernier, la police vaudoise a sauvé un cygne blanc errant sur l'autoroute A5, à proximité d'Yverdon-les-Bains. Un examen vétérinaire a révélé que l'oiseau souffrait d'une fracture du bassin. Le palmipède a été ensuite pris en charge par le centre de soins pour la faune sauvage Erminea à Chavornay. Une fois sa convalescence terminée, il a été relâché.

Le jet d'eau de Neuchâtel

A Neuchâtel, une voiture a arraché une borne hydrante le 14 décembre après une sortie de route. Ce qui a provoqué un jet d'eau d'une trentaine de mètres de haut. Le jet était tellement important que le fournisseur d'eau Viteos a dû arrêter partiellement le réseau d'eau pour rétablir la situation.

Des chèvres prennent le bus

Un dimanche d'octobre, quatre chèvres ont sauté dans le bus pour rentrer de balade dans le canton de Schaffhouse. Comme ces passagères insolites ne voulaient pas sortir du véhicule, le chauffeur a appelé la police. Avec l'aide des pompiers, elles ont finalement pu être rendues à leur propriétaire.

Amendes annulées

Un radar installé début juillet à l'avenue de l'Elysée à Lausanne a flashé plus de 7500 véhicules en quelques jours. La Municipalité a décidé d'annuler les amendes, car les automobilistes ont été flashés dans la première 'zone 30 sur axe' de la ville, soit un tronçon limité à 30 km/h sur une route destinée à la circulation générale.

Vu le nombre exceptionnellement important d’infractions commises, la Municipalité a conclu que la signalisation n’était pas assez visible et que les usagers n’avaient pas compris que l’avenue de l’Elysée était désormais limitée à 30 km/h. De plus, suite à un problème technique, deux indicateurs de vitesse sur trois affichaient encore un smiley souriant vert jusqu’à 50 km/h pendant plusieurs jours.

Un homme nu dans les escaliers

Grande agitation dans un immeuble zurichois: un homme nu a été aperçu dans les escaliers du bâtiment. Un exhibitionniste ? La police a découvert que l'homme avait son jour de lessive. Il avait apparemment décidé de mettre tous les habits qu'il portait dans la machine à laver.

Un canapé en feu sur l'A1

Un canapé a pris feu en juin sur le pont d'une camionnette sur l'autoroute A1. L'incendie serait dû à un mégot jeté depuis la cabine du conducteur, selon la police cantonale saint-galloise. Le chauffeur s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence près de Henau (SG) et avait poussé le canapé sur la bande d'herbe à côté de l'autoroute. Les pompiers ont finalement pu venir à bout des flammes.

Un ourson sur le Rhin

Un ballon de baudruche en forme d'ours a provoqué une grosse intervention sur le Rhin le 11 janvier à Bâle. Informés de la présence d'un objet non identifié sur le fleuve, trois bateaux des pompiers et un de la police cantonale sont arrivés sur les lieux. La police et une ambulance étaient aussi présentes sur le rivage. Vingt minutes après l'alerte, la patrouille a pu rassurer tout le monde: il ne s'agissait que d'un ballon en forme d'ourson.

Elle cuisinait au chalumeau

A Vevey (VD), le 18 octobre, une personne qui cuisinait à l'aide d'un chalumeau s'est évanouie après avoir a été intoxiquée au gaz. Il a fallu que cinq pompiers sécurisent l'appartement et le ventilent. La victime, elle, a dû être héliportée à l'hôpital.

/ATS