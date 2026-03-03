Les chauffeurs de bus de Winterthour en grève

Le personnel de l'entreprise de transports publics Stadtbus Winterthur est en grève depuis mardi matin 4h30. Sur les 60 véhicules normalement en service, une vingtaine seulement circulent lundi matin, selon Matthias Gerth, porte-parole de la société.

'Le fonctionnement normal ne sera temporairement plus possible', a déclaré Ronja Jansen, du syndicat des services publics (SSP), à Keystone-ATS peu avant le début de la grève. Elle devrait durer jusqu'à 8h30. Il est recommandé aux passagers de consulter les horaires et de prévoir plus de temps pour leurs déplacements.

L'entreprise et le conseil municipal auraient tenté d'empêcher les employés d'exercer leur droit de grève garanti par la Constitution, a écrit le SSP dans un communiqué. Après minuit, les chauffeurs de bus auraient été invités à ne pas garer leurs véhicules au dépôt, mais à d'autres endroits. Environ un quart des bus se trouveraient désormais à l'extérieur du dépôt, selon M. Jansen.

De plus, des confrontations agressives auraient eu lieu avec les supérieurs hiérarchiques de Stadtbus Winterthur. 'Nous ne pouvons pas confirmer cela', a déclaré Matthias Gerth. Compte tenu du climat actuel tendu, il est normal que des disputes un peu plus bruyantes puissent parfois éclater.

Une bonne douzaine de chauffeurs de bus ont quitté le dépôt mardi matin pour se rendre à la gare en brandissant des drapeaux du SSP, selon les observations d'une journaliste de Keystone-ATS. Ils ont distribué des tracts aux passagers. Une conférence de presse doit également avoir lieu à 8 heures au dépôt.

'Pas d'autre choix'

En toile de fond, un conflit couve depuis longtemps autour des conditions de travail. Le SSP critique les journées de remplacement à court terme avec des heures négatives possibles, les primes de nuit trop faibles et les lacunes dans les services de remplacement et la planification des services. En outre, les employés doivent participer aux dommages sans base juridique suffisante.

Un employé anonyme a déclaré dans un communiqué : 'Ces dernières années, nous, les chauffeurs de bus, avons supporté des conditions de travail intenables afin d'assurer le transport local dans cette ville. Nous avons maintenant atteint le point où cela ne peut plus continuer ainsi. Le conseil municipal ne nous laisse pas d'autre choix que de faire grève'.

La société Stadtbus Winterthur a déclaré lundi qu'elle regrettait le mécontentement, mais qu'elle considérait la grève d'avertissement comme injustifiée. Diverses revendications ont déjà été satisfaites et d'autres solutions sont envisagées. Le conseiller municipal Stefan Fritschi (PLR), dont le département gère les services techniques, a proposé des discussions, selon la ville. Le SSP les a refusées et a exigé que ses revendications soient d'abord satisfaites.

/ATS