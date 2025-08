Les chimpanzés héritent du style de communication de leur mère et des singes apparentés du côté maternel. Les pères ne jouent pas un grand rôle dans ce processus, selon une étude de l'Université de Zurich (UZH).

Les chimpanzés communiquent comme les humains avec des signaux vocaux, des gestes, des postures et des expressions faciales. Toutefois, la mesure dans laquelle ces comportements sont appris ou déterminés génétiquement reste controversée, écrit l'équipe de recherche de Joseph Mine, de l'UZH, mardi dans la revue PLOS Biology.

Pour étudier cette question, les scientifiques ont observé le comportement de 22 chimpanzés sauvages habitués à la présence humaine dans le parc national de Kibale en Ouganda. Ils ont enregistré des signaux vocaux tels que des grognements, des aboiements et des gémissements, ainsi que des communications non vocales comme des mouvements de bras, la direction du regard et la posture du corps.

Les pères pas impliqués

Résultats: le style de communication des chimpanzés observés présentait de fortes similitudes avec celui de leurs mères et des parents du côté maternel. Aucune similitude de ce type n'a été constatée avec les pères ou les singes apparentés du côté paternel.

Chez les chimpanzés, les mères sont les personnes de référence primaires pour leur progéniture. Elles passent la plupart de leur temps avec leurs petits et sont responsables de leur élevage et de leur socialisation. Les pères ne sont pas impliqués dans les soins et l'éducation directe des petits.

Selon les auteurs, le fait que le style de communication des chimpanzés ressemble à celui de leurs mères indique donc qu'il a une composante apprise.

