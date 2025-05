Les consommateurs suisses tournent le dos au « Made in USA »

La majorité des consommateurs suisses et européens se disent prêts à tourner le dos à Coca-Cola, Nike et autres marques américaines en raison des droits de douane annoncés, selon une étude. En Suisse, plus de la moitié des consommateurs veulent y renoncer.

C'est ce qui ressort d'un sondage mené en Suisse, en Allemagne, en Autriche, en France et en Italie par Yougov pour le compte du vendeur en ligne Galaxus. Pas moins de 5263 personnes, dont 1034 en Suisse, ont participé à l'étude.

Il en ressort que 54% des consommateurs helvétiques se disent prêts à renoncer aux produits américains. Seule l'Autriche enregistre un taux plus élevé (57%).

Près de 70% des Suisses indiquent vouloir acheter européen en alternative aux denrées américaines. Et cette tendance est particulièrement forte chez les seniors.

Seul hic: le prix. En Suisse, seules 10% des personnes interrogées disent être 'très probablement' prêtes à payer plus pour des produits ne venant pas des Etats-Unis.

/ATS