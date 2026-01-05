Les corps de cinq Italiens rapatriés depuis Sion

Les corps de cinq des six Italiens décédés dans l'incendie d'un bar de Crans-Montana sont en cours de rapatriement en Italie. Un avion de l'armée de l'air italienne s'est envolé lundi à la mi-journée de l'aéroport de Sion, a constaté un photographe de Keystone-ATS.

L'appareil C130 doit d'abord déposer quatre cercueils à Milan et le cinquième à Rome vers 15h30, selon les autorités italiennes. Les ministres des affaires étrangères Antonio Tajani et des sports Andra Abodi seront présents à l'arrivée des corps.

Les familles de trois des victimes se trouvent également à bord de l'appareil, ont rapporté les agences de presse italiennes. Au total, six Italiens âgés de 15 à 16 ans figurent parmi les 40 victimes de l'incendie, selon le bilan publié ce week-end par les autorités valaisannes. Onze Italiens ont également été blessés.

Une minute de silence sera observée mercredi dans toutes les écoles italiennes, a par ailleurs annoncé lundi le ministre de l'instruction Giuseppe Valditara

'En ce moment de profonde douleur, les pensées de la communauté scolaire vont aux jeunes qui ont perdu la vie dans des circonstances qui auraient dû être synonymes d'insouciance et de partage. Par cette minute de silence dans les écoles, nous voulons rendre hommage aux jeunes victimes et exprimer notre solidarité à leurs familles, auxquelles j'adresse mes pensées émues et mes sincères condoléances', a-t-il expliqué.

