Les dirigeants d'Aube dorée membres d'une « organisation criminelle »

Les dirigeants de l'ex-parti néonazi grec Aube dorée ont été reconnus coupables mercredi d''appartenance ...
Les dirigeants d'Aube dorée membres d'une « organisation criminelle »

Les dirigeants d'Aube dorée membres d'une

Photo: Keystone/AP/PETROS GIANNAKOURIS

Les dirigeants de l'ex-parti néonazi grec Aube dorée ont été reconnus coupables mercredi d''appartenance et de direction d'une organisation criminelle' par une cour d'appel d'Athènes. Ils étaient jugés notamment pour le meurtre d'un rappeur antifasciste en 2013.

La présidente de la Cour doit ultérieurement annoncer les peines de prison infligées à ces leaders, notamment à l'ancien fondateur et chef d'Aube dorée Nikos Michaloliakos, ainsi qu'à l'ancien député européen de cette formation, Yiannis Lagos.

/ATS
 

Actualités suivantes

« Non à la guerre! », répond le Premier ministre espagnol à Trump

« Non à la guerre! », répond le Premier ministre espagnol à Trump

Monde    Actualisé le 04.03.2026 - 10:03

Le Texas donne le ton des élections de mi-mandat avec les primaires

Le Texas donne le ton des élections de mi-mandat avec les primaires

Monde    Actualisé le 04.03.2026 - 06:11

Japon: une start-up annule le lancement de sa fusée Kairos

Japon: une start-up annule le lancement de sa fusée Kairos

Monde    Actualisé le 04.03.2026 - 03:49

Epstein: le ministre américain du commerce accepte de témoigner

Epstein: le ministre américain du commerce accepte de témoigner

Monde    Actualisé le 04.03.2026 - 06:39

Articles les plus lus

Gisèle Pelicot décorée par le premier ministre espagnol

Gisèle Pelicot décorée par le premier ministre espagnol

Monde    Actualisé le 03.03.2026 - 22:19

Japon: une start-up annule le lancement de sa fusée Kairos

Japon: une start-up annule le lancement de sa fusée Kairos

Monde    Actualisé le 04.03.2026 - 03:49

Epstein: le ministre américain du commerce accepte de témoigner

Epstein: le ministre américain du commerce accepte de témoigner

Monde    Actualisé le 04.03.2026 - 06:39

Israël dit avoir lancé une « large vague » de frappes sur l'Iran

Israël dit avoir lancé une « large vague » de frappes sur l'Iran

Monde    Actualisé le 04.03.2026 - 09:21