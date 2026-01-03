Les écoles valaisannes rouvriront normalement lundi après le drame de Crans-Montana qui a fait 40 morts et 119 blessés selon le dernier bilan, a indiqué le département cantonal de la formation. Il se tient prêt à apporter le soutien nécessaire aux écoles concernées.

'Les écoles seront ouvertes comme prévu', a indiqué samedi à Keystone-ATS le secrétaire général du Département valaisan de l'économie et de la formation Pierre-Yves Délèze. Un soutien sera apporté aux écoles et classes concernées, a-t-il ajouté, précisant que le département suit la situation de près.

Des espaces de paroles et si nécessaire un soutien par des spécialistes pourront être mis en place. 'Il existe certainement un besoin des jeunes de se retrouver et d'échanger', a déclaré M. Délèze. Le drame touche principalement des adolescents et des jeunes adultes s'étant rendus au Constellation pour fêter le passage à la nouvelle année.

La possibilité pour les élèves de participer au recueillement prévu vendredi prochain doit encore être organisée. Mais il est encore trop tôt à ce stade pour en dire plus, a précisé le Valaisan.

/ATS