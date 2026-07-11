Les économies à MétéoSuisse ont des conséquences, dit son directeur

Le directeur de MétéoSuisse met en garde contre les conséquences des mesures d'économie de la Confédération. Des investissements comme le renouvellement des radars météorologiques sont menacés, ce qui peut entraîner une baisse de la précision des prévisions, dit-il.

'Le plan d'économie 27 nous touche de plein fouet', déclare Stefan Uhlenbrook dans un entretien publié lundi par le journal Blick. Or, ajoute-t-il, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour réaliser des économies à l'Office fédéral de météorologie et de climatologie, car MétéoSuisse est déjà structuré de manière allégée. 'Nous automatisons tout ce qui peut l'être'.

Si la sécurité de la population n'est pas menacée par ces économies, les risques opérationnels augmentent, relève-t-il. Par exemple, le renouvellement des radars météorologiques est compromis par ces mesures d'économie, poursuit M. Uhlenbrook. 'Si ceux-ci ne sont pas remplacés à temps, cela entraînera des prévisions moins précises et éventuellement des dégâts plus importants', note-t-il, soulignant que le taux de précision en cas d'intempéries est actuellement supérieur à 86%.

Réchauffement climatique

Le directeur de MétéoSuisse espère que l'été caniculaire va renforcer la volonté politique d'investir dans les domaines de l'environnement et du climat. 'Plus nous perdons de temps, plus nous tardons à agir, plus cela va coûter cher'. Les étés secs sont clairement prévus dans les scénarios climatiques, avertit-il.

Quant aux températures actuellement très élevées, M. Uhlenbrook estime qu'il est encore trop tôt pour dire si elles le resteront. L'Organisation météorologique mondiale (OMM) a indiqué au début juillet que le monde devait se préparer aux phénomènes météorologiques extrêmes en raison de la phase intense d'El Niño attendue.

Ce phénomène se caractérise par des températures de surface de la mer anormalement élevées dans le centre et l'est de l'océan Pacifique. Il est encore trop tôt pour dire si El Niño aura des répercussions sur la météorologie en Suisse, déclare M. Uhlenbrook.

/ATS