Les éditeurs vent debout contre la « piraterie » dans l'IA

Les éditeurs alémaniques se sont une nouvelle fois inquiétés jeudi de l'exploitation des contenus des médias par les plateformes d'intelligence artificielle (IA). Ils ont réitéré leur exigence d'être indemnisés pour cette utilisation.

'La piraterie' dans le domaine de l'IA deviendra un problème toujours plus grave pour les médias', a dit jeudi le président de l'association des éditeurs alémaniques Schweizer Medien, Andrea Masüger, lors de la réunion de l'Epiphanie à Zurich. Elle a débuté avec une minute de silence en mémoire des victimes du drame de Crans-Montana.

Le Grison a souligné que 15% des jeunes en Suisse utilisent l'IA pour s'informer. Dans 70% des cas, l'IA utilise des contenus produits par les médias pour répondre aux questions sur l'actualité. 'Nous leur livrons gratis la matière première pour leur modèle d'affaires', a martelé le président.

Les éditeurs placent leurs espoirs dans la motion déposée par la conseillère aux Etats Petra Gössi (PLR/SZ), qui prévoit une obligation de rémunération.

/ATS