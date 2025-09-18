Les exportations de l'industrie ont accusé le coup en août

Les vents contraires n'ont pas fini de souffler pour l'industrie suisse. A quelques exceptions ...
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Les vents contraires n'ont pas fini de souffler pour l'industrie suisse. A quelques exceptions près, la plupart des principaux secteurs ont accusé le coup en août. Le secteur des machines-outils a particulièrement souffert.

Le secteur des machines et électronique a essuyé une baisse des exportations de 2,0% en août en termes nominaux, tandis que le repli atteint 4,7% en termes réels par rapport au mois précédent, précisent jeudi le Département fédéral des finances (DFF) et de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Au total, les exportations de cette branche totalisent 2,62 milliards de francs. La catégorie machines-outils a particulièrement souffert.

Dans l'horlogerie, les exportations ont atteint 2,11 milliards de francs, en baisse de 8,6% en termes nominal ou de 2,2% en termes réels en comparaison mensuelle. Le segment bijouterie et joaillerie a également souffert d'un repli de la demande, essuyant une chute de 7,5% des exportations sur un mois en termes nominaux ou de 15,3% en termes réels, pour atteindre 0,92 milliard.

De son côté, la branche des instruments de précision a également accusé un net repli des livraisons à l'étranger, qui ont chuté de 4,3% sur un mois en termes nominaux et de 5,8% en termes réels. Ce secteur contribue à hauteur d'environ 1,43 milliard de francs aux exportations suisses. Les deux sous-segments, soit les instruments et appareils médicaux et les appareils mécaniques de mesure, de contrôle et de réglage ont chacun vu leurs exportations reculer.

Au total, les exportations suisses ont atteint 22,03 milliards de francs en août, en baisse de 1,0% sur un mois en termes nominaux, mais en hausse de 2,4% en termes réels. Cette dernière a été principalement portée par la progression dans le segment des produits chimiques et pharmaceutiques, pour lequel les exportations ont atteint 11,89 milliards de francs.

/ATS
 

