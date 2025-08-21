Les exportations horlogères dopées par les Etats-Unis en juillet

Les exportations horlogères suisses en juillet ont nettement rebondi en juillet, portées par les incertitudes liées aux droits de douane américains. En excluant cet effet d'anticipation, elles auraient toutefois légèrement reculé.

Le mois dernier, les exportations de garde-temps ont progressé de 6,9% sur un an à 2,4 milliards, selon la statistique mensuelle publiée jeudi par la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

En anticipation de droits de douane américains élevés, les exportations horlogères helvétiques vers ce marché ont bondi de 45,0%. 'Ce mouvement essentiellement destiné à constituer des stocks locaux, ne renseigne pas sur l'état réel de la demande', souligne la FH. Sans cet effet, la branche affiche un repli de 0,9% sur un an, calcule la faîtière.

Le marché nippon inscrit en revanche une forte contraction (-10,1%), tout comme la Chine (-6,5%). Hong Kong (+4,6%) et Singapour (+14,8%) ont sensiblement progressé, tandis que le Royaume-Uni est resté stable (+0,2%).

Les montres en métaux précieux (+5,3%), en acier (+9,1%) et bimétalliques (+16,9%) ont concentré l'essentiel de la valeur exportée.

Les volumes sont restés stables (+0,3%), avec plus de 1,4 million de pièces écoulées à l'international.

Par catégories de prix, les montres dont le prix export se situe entre 200 et 500 francs (+7,3%) ainsi que celles dépassant 3000 francs (+9,4%) ont affiché des progressions soutenues. L'entrée de gamme, inférieure à 200 francs, s'est contractée de 1,9%.

