Les exportations horlogères relèvent la tête en février

Les exportations horlogères ont relevé la tête en février dernier, progressant de 9,2% sur un an à 2,2 milliards de francs, annonce jeudi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

Selon son analyse, un effet de base favorable a partiellement influencé ce résultat, mais aussi une importante croissance sur les trois principaux débouchés que sont les Etats-Unis, le Japon et la France. Pour le troisième mois consécutif, la hausse s'est ainsi révélée particulièrement forte sur le marché étatsunien, de 26,8%, 'toujours en dents de scie', et elle a atteint 23,7% au Japon, et même 57,1% en France (+57%).

Pour ce dernier pays, 'cette évolution ne s'expliquant pas par la hausse du marché domestique, elle reflète probablement un transit via la France vers d'autres destinations', explique la FH. La situation à Hong Kong (-5,2%) et en Chine (-11,0%) est restée en revanche fragile, alors que l'évolution positive du mois de janvier semblait ouvrir des perspectives plus favorables. Alors que certains analystes prévoient une reprise sur le marché chinois cette année, d'autres sont plus sceptiques anticipant un 'rebond technique.'

Les exportations horlogères à destination de Singapour ont affiché un soubresaut en février (+5,1%) et elles sont restées bien orientées aux Emirats arabes unis (+5,1%), 'pas encore affectés par les effets de la crise touchant le Moyen-Orient depuis trois semaines'. En Europe (+7,2% en moyenne), les évolutions ont été contrastées, avec la hausse de la France et du Royaume-Uni (+10,0%) d'une part, et le repli de l'Allemagne (-3,5%) et de l'Italie (-2,0%) d'autre part.

En ce qui concerne les segments de prix, tous se sont inscrits en hausse le mois dernier, à des degrés divers toutefois. Les montres de 500 francs à 3000 francs (prix export) ont généré la croissance la plus conséquente (+18,7%), suivies des garde-temps de plus de 3000 francs (+8,9%), alors que l'embellie pour les montres de moins de 200 francs a été de 4,2%.

Les montres en métaux précieux (+12,4%) et bimétalliques (+38,4%) ont connu une dynamique soutenue, tandis que les produits en acier (-4,6%) se sont inscrits à contre-courant. En nombre de pièces, le résultat a également augmenté sensiblement (+14,0%), porté principalement par les montres en acier (+11,3%) - malgré leur recul en valeur - et bimétalliques (+31,8%), ainsi que celles de la catégorie Autres matières (+16,8%).

/ATS