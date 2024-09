Les faillites d'entreprises se multiplient en Suisse

Davantage de sociétés helvétiques ont mis la clé sous la porte en août. Dans le même temps, le nombre de créations de nouvelles entités a reculé.

Le nombre de radiations du registre du commerce a crû sur un an de 7% à 2224 unités, selon le communiqué de Creditreform paru mardi. Au cours des huit premiers mois de l'année, il a atteint 21'866, une accélération de 6,7%.

Pour l'année entière, l'organisation table sur environ 32'400 radiations, soit 5,4% de plus sur un an et un tiers de plus par rapport à 2004.

Parallèlement, les nouvelles inscriptions au registre du commerce ont diminué de 3,4% le mois dernier. Elles ont totalisé 35'210 depuis le début de l'année, un gain de 2%. D'ici décembre, les créations d'entreprises devraient s'élever à 53'300, soit 3,2% de plus qu'en 2023.

/ATS