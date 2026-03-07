Les fans extatiques pour le retour sur scène d'un ex-One Direction

'Incroyable', 'Génial': avant sa tournée mondiale, le chanteur britannique Harry Styles a ravi ses nombreux fans vendredi soir avec un concert unique à Manchester, quelques heures après la sortie de son nouvel album.

L'ex-membre du groupe One Direction, 32 ans, fait son grand retour avec la sortie de 'Kiss All The Time. Disco, Occasionally', son premier opus en quatre ans.

Et il a marqué l'occasion avec un concert baptisé 'One Night Only' (Un soir seulement), devant des milliers de fans à la Co-op Live arena de Manchester dans le nord de l'Angleterre.

Durant près de deux heures, Harry Styles a chanté ses nouvelles chansons dont le single 'Aperture', qu'il avait déjà interprêté samedi dernier sur la scène des Brit Awards, les récompenses britanniques de la musique.

'C'était génial. Je l'ai vu plusieurs fois, et celle-ci a été l'une des meilleures expériences de ma vie', a raconté à l'AFP à la sortie du concert Carly, une institutrice de 25 ans. Elle a particulièrement apprécié que les téléphones portables aient été interdits. A la place, des appareils photos jetables avaient été distribués aux fans.

'Je n'ai pas arrêté de danser, du moment où je suis arrivée jusqu'à ce que je parte. C'était incroyable. C'est probablement le meilleur concert de Harry auquel j'ai assisté', abonde Sophie, 22 ans.

'Il est incroyable. Chaque chanson. Parfait. C'était absolument impeccable', ajoute Catherine, une autre admiratrice.

Vêtu d'un pantalon jaune, d'un haut bleu sur une chemise à fleurs, Harry Styles a évoqué sur scène son retour.

'J'ai redécouvert à quel point c'est un privilège de faire partie de la vie des gens grâce à la musique', a-t-il lancé, selon ses propos rapportés par l'agence PA.

'Vous avez changé ma vie. Merci infiniment. Merci pour la chaleur et la générosité dont vous avez toujours fait preuve à mon égard durant ces quinze dernières années', a-t-il encore dit au public.

'C'est le plus beau jour de ma vie', s'était enthousiasmée avant le concert Zoe, jeune américaine qui fait ses études à Londres et heureuse bénéficiaire d'un des billets gratuits distribués pour le concert.

La plupart des autres fans ont payé 20 livres, bien moins que les prix des tickets, critiqués par certains, pour la prochaine tournée 'Together, Together' qui débute le 16 mai à Amsterdam, avant une série record de 12 concerts à Wembley à Londres.

