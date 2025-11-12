Les femmes obligées de suivre la journée d'information sur l'armée

Les jeunes femmes suisses devront obligatoirement suivre une journée d'information sur l'armée ...
Photo: KEYSTONE/PETER KLAUNZER

Les jeunes femmes suisses devront obligatoirement suivre une journée d'information sur l'armée et la protection civile. Le Conseil fédéral a mis en consultation mercredi un projet en ce sens.

Comme les jeunes hommes, les jeunes femmes de nationalité suisse doivent avoir la possibilité de se faire une idée concrète du système de l'obligation de servir et des possibilités et des perspectives. Pour le gouvernement, l'égalité des chances en sera favorisée. Celui-ci espère également que les femmes s'engageront davantage au sein de l'armée.

Le projet en consultation prévoit une modification de la Constitution, de la loi sur l'armée, du code pénal militaire, de la loi fédérale sur les systèmes d'information de l'armée et du Département fédéral de la défense et de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile. Son entrée en vigueur est prévue pour 2030.

