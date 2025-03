Les fonctionnaires US à nouveau enjoints de justifier leur travail

L'administration Trump a commencé à envoyer vendredi un second courriel aux fonctionnaires fédéraux. Elle y exige qu'ils fournissent une liste des tâches accomplies récemment, au moment où le président et son allié Elon Musk sabrent dans les effectifs de l'Etat.

L'initiative intervient une semaine après un courriel similaire, envoyé sous l'impulsion d'Elon Musk, et qui avait provoqué une certaine confusion dans l'administration américaine, certains ministres et directeurs d'agence intimant à leurs effectifs de ne pas se conformer à la demande, en attente de consignes supplémentaires.

'Merci de répondre à ce courriel avec environ cinq entrées à puce décrivant ce que vous avez accompli la semaine dernière et mettez en copie votre responsable', indique le message envoyé au personnel de plusieurs agences et ministères fédéraux, et consulté par l'AFP.

Jusqu'à lundi minuit, sinon

Une date limite de lundi 23h59 pour y répondre est également donnée et cette justification devient hebdomadaire pour les fonctionnaires.

Elon Musk avait enjoint la semaine dernière aux fonctionnaires fédéraux de répondre à un premier courriel pour justifier leurs tâches accomplies. 'L'absence de réponse' avant la date limite serait considérée comme une 'démission', avait ajouté le patron de Tesla et SpaceX.

Le président républicain avait défendu l'initiative du multimilliardaire et l'avait qualifiée de 'géniale', car selon lui si les fonctionnaires ne répondent pas, 'ça veut très probablement dire qu'ils n'existent pas ou ne travaillent pas'.

Risque de fuites

Plusieurs ministères - y compris dirigés par des fidèles de Donald Trump - avaient cependant conseillé aux fonctionnaires de ne pas répondre, du moins dans l'immédiat, au regard du risque de fuite d'informations classées secret défense.

Le second courriel envoyé vendredi précise que les fonctionnaires dont les missions sont 'classées confidentielles ou sensibles' pourront simplement répondre 'toutes mes activités sont sensibles'.

Elon Musk, l'homme le plus riche du monde, est devenu lors de la campagne présidentielle un proche allié de Donald Trump. Le milliardaire républicain l'a nommé en retour à la tête d'une commission à l'efficacité gouvernementale (Doge), chargée de sabrer dans les dépenses publiques.

Le patron de Tesla et SpaceX s'est ainsi lancé depuis janvier dans une vaste refonte de l'appareil fédéral, s'attachant à démanteler plusieurs agences gouvernementales, qu'il accuse de fraude et de gestion dispendieuse.

Samedi matin, ni Elon Musk ni le compte officiel de Doge sur X n'avait encore commenté l'envoi de ce second courriel.

/ATS