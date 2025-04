Les fouilles confirment une baisse des risques à Mitholz

Les fouilles et les recherches dans l'ancien dépôt de munitions de Mitholz (BE) confirment la tendance à une diminution des risques. Mais la définition de périmètres de sécurité, l'évacuation de la population et les ouvrages de protection restent nécessaires.

Selon le Département de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), les incertitudes qui subsistent à l'issue des dernières investigations poussées et des forages exploratoires ne permettent pas d'exclure totalement un risque d'accident. L'évaluation n'est pas fondamentalement différente de celle effectuée en 2022, a expliqué mercredi, devant les médias, le responsable du projet au sein du DDPS Adrian Goetschi.

Les structures de protection du village, de la voie ferrée et de la route vont être redimensionnées.

/ATS