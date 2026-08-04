Les fruiticulteurs s'attendent à une bonne récolte de pruneaux

La récolte des pruneaux en Suisse a commencé une semaine plus tôt que d'habitude. Grâce à un ...
Les fruiticulteurs s'attendent à une bonne récolte de pruneaux

Les fruiticulteurs s'attendent à une bonne récolte de pruneaux

Photo: KEYSTONE/MARKUS STUECKLIN

La récolte des pruneaux en Suisse a commencé une semaine plus tôt que d'habitude. Grâce à un ensoleillement généreux, les fruiticulteurs s'attendent à une récolte de grande qualité et à un rendement d'environ 3000 tonnes.

Les températures élevées ont entraîné un début précoce de la récolte dans toutes les régions de culture suisses, a annoncé mardi Fruit-union suisse. La récolte devrait se poursuivre jusqu'à début septembre.

La qualité des fruits est très bonne cette année. Les nombreuses heures d'ensoleillement des dernières semaines ont permis d'atteindre une teneur en sucre élevée et un arôme équilibré.

Lorsqu’en Suisse on dit pruneaux, les Français ont souvent de la peine à comprendre: en France, le pruneau est le fruit séché. Lorsqu’il est frais, on parle plutôt de prune ou, en Alsace et Lorraine, de quetsche.

/ATS
 

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