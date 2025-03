Les infractions numériques ont plus que doublé depuis 2020

Le nombre d'infractions relevant du Code pénal enregistrées par la police en 2024 a augmenté de 8% sur un an, à 563'633. La criminalité numérique a bondi de 35% et, pour la troisième année consécutive, les infractions graves avec violence ont aussi augmenté (+19%).

En 2024, la police a enregistré 46'070 vols par effraction et par introduction clandestine dans l'ensemble de la Suisse, soit 11,2% de plus que l'année précédente. Cela représente 126 de ces deux types de vols par jour, détaille la statistique policière de la criminalité (SPC), publiée lundi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

La hausse la plus marquée concerne les vols de véhicule (+9,3%), les vols par effraction de véhicule (+26,8%) et les vols à l'étalage (+6,9%).

Le nombre des infractions numériques a plus que doublé depuis 2020. En 2024, la police en a enregistré 59'034. Plus de 90% relèvent de la cybercriminalité économique. Le phishing (+56,2%) et l'abus de systèmes de paiement personnels ou usurpation d'identité (+104,8%) ont connu une hausse particulièrement notable.

/ATS