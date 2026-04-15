Les initiatives tessinoises sur les primes se feront par étapes

Deux initiatives approuvées par le peuple tessinois pour alléger la charge des assurés seront ...
Les initiatives tessinoises sur les primes se feront par étapes

Les initiatives tessinoises sur les primes se feront par étapes

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER

Deux initiatives approuvées par le peuple tessinois pour alléger la charge des assurés seront mises en œuvre par étapes, a annoncé mercredi le Conseil d'État tessinois. La première étape est prévue en 2027 et coûtera 61 millions de francs par an.

Le canton prendra en charge 51 millions de francs, tandis que les communes verseront un peu plus de 10 millions de francs, a expliqué mercredi aux médias le Conseil d'État tessinois à Bellinzone. Les initiatives doivent être pleinement mises en œuvre d'ici début 2029.

La première des deux initiatives populaires exige qu’à l’avenir, les primes d’assurance maladie ne dépassent pas 10% du revenu disponible d’un ménage. La seconde prévoit une modification de la loi fiscale afin d’augmenter les montants maximaux déductibles pour les primes d’assurance.

Le Tessin est depuis plusieurs années en tête du classement en matière de hausse des primes. Avant le vote de septembre dernier, le Conseil d'État avait chiffré le coût de la mise en œuvre des projets à 350 millions de francs par an.

/ATS
 

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