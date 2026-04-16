Les interdictions d'entrée en Suisse ont quadruplé en un an

La police fédérale (fedpol) a prononcé 614 interdictions d'entrée sur le territoire suisse en 2025, soit quatre fois plus qu'en 2024. La grande majorité d'entre elles (512) ont été prononcées pour terrorisme.

Cette hausse est notamment due aux données fournies par Europol concernant les adhérents de l'Etat islamique qui séjournent à l'étranger, indique jeudi fedpol dans son rapport annuel.

Cinquante-deux interdictions d'entrée pour espionnage ont été prononcées en 2025, contre 34 en 2024. En 2022, année marquée par le début de la guerre en Ukraine et les activités d’espionnage de divers pays qui en ont découlé, 276 avaient été recensés.

Fedpol a pour la première fois prononcé une interdiction d'entrée pour prolifération, soit la transmission d'armes atomiques ou de moyens dédiés à leur fabrication. Par ailleurs, 45 interdictions ont été prononcées pour criminalité organisée et 4 pour extrémisme violent.

La police fédérale a également prononcé cinq expulsions en 2025.

/ATS