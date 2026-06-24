Les loups pourraient être abattus plus facilement

Les loups pourraient être abattus aussi pendant la période de reproduction et dans les districts ...
Les loups pourraient être abattus plus facilement

Les loups pourraient être abattus plus facilement

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Les loups pourraient être abattus aussi pendant la période de reproduction et dans les districts francs. Le Conseil fédéral a mis mercredi en consultation une révision de la loi sur la chasse répondant à une demande du Parlement.

La période où il est possible d'abattre un loup sera étendue entre le 1er février et le 31 mai. Actuellement, le tir du loup n'est autorisé que de septembre à janvier. L'abattage sera également autorisé dans les districts francs.

La révision vise les loups qui, malgré des mesures de protection, attaquent de manière répétée des animaux de rente ou représentent un danger pour l’homme.

La consultation dure jusqu'au 16 octobre.

/ATS
 

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