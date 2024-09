Les loyers ont marqué une pause dans leur escalade en août

Le prix des nouveaux beaux locatifs en Suisse s'est quelque peu assagi au mois d'août, pour retomber à son niveau d'avril dernier. Sur un an, le renchérissement demeure toutefois non négligeable.

L'indice des loyers Homegate calculé par la plateforme immobilière en collaboration avec la Banque cantonale de Zurich (ZKB) s'est ainsi érodé de 0,8 point sur un mois et s'établit à 127,9%. Sur un an, cet indicateur affiche une progression de 4,2%.

Parmi les rares exceptions à l'accalmie aoutienne, les cantons des Grisons (+1,3% sur un mois) et de Zoug (+0,3%) sont aussi ceux connaissant les plus vives hausses sur un an, de plus de 11% dans les deux cas. Les plus fortes baisses par rapport à juillet ont été observées au Tessin (-1,7%), à Obwald (-1,3%), ainsi que dans les cantons de Neuchâtel et du Jura (-1,2%).

La plupart des centres urbains aussi ont profité d'une embellie, à l'exception notable de Zurich (+0,7%). Les baisses sont restées anecdotiques à Genève ou Lausanne (-0,1%), plus marquées à Berne et Saint-Gall (-1,2%).

