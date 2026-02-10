Les menaces commerciales et « intimidations » US ne sont pas « finies »

Emmanuel Macron a prévenu les Européens que les 'menaces' commerciales et 'intimidations' des Etats-Unis ne sont pas 'finies'. L'Europe sera 'balayée' si elle n'instaure pas une 'préférence européenne' dans des secteurs stratégiques face à Washington et Pékin.

Dans un entretien publié mardi par plusieurs journaux européens, dont Le Monde, The Economist et la Suddeutsche Zeitung, le président français met en garde contre 'une forme de lâche soulagement' des dirigeants des pays de l'Union européenne 'au sortir du pic de la crise' avec Donald Trump.

'Il y a les menaces et les intimidations. Et puis, d'un seul coup, Washington recule. Et on pense que c'est fini. Mais n'y croyez pas une seule seconde. Chaque jour, les menaces sur la pharmacie, le numérique', dit-il.

Selon lui, 'quand il y a une agression caractérisée', 'nous ne devons pas courber l'échine ou essayer de trouver un arrangement': 'On a essayé cette stratégie pendant des mois, elle n'est pas payante. Mais surtout, elle conduit stratégiquement l'Europe à accroître sa dépendance.'

