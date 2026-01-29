Les montres suisses très demandées aux Etats-Unis en décembre

Les exportations de montres suisses ont renoué avec une évolution positive, de 3,3% à 2,1 milliards de francs en décembre, après quatre mois consécutifs de repli. Et cela grâce aux envois vers les Etats-Unis qui ont bondi de 19,1% à 412 millions de francs.

Ce redressement porte le total annuel des exportations de garde-temps 'made in Switzerland' l'an passé à 25,6 milliards de francs, soit un repli de 1,7% par rapport à 2024, communique jeudi la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH).

La FH soutient que c'est l'abaissement des droits de douane étasuniens à l'encontre de la Suisse de 39% à 15% en novembre, qui a fait remonter les envois à destination du pays de l'Oncle Sam. Depuis août, mois où des taxes de 39% avaient été introduites, elles avaient vigoureusement décliné.

La France s'affiche comme deuxième débouché en décembre, avec une croissance qualifiée de spectaculaire, de 50,8% à 153,9 millions de francs, inversant la tendance négative observée jusque-là.

À l'inverse, Hong Kong (-8,0%), la Chine (-6,8%), le Japon (-1,9%), les Emirats arabes unis (-5,2%), ainsi qu'en Europe, l'Allemagne (-20,8%) et l'Italie (-20,1%) ont enregistré des baisses.

Singapour (+13,0%) et le Royaume-Uni (+9,3%) ont, pour leur part, maintenu une dynamique de progression soutenue.

Les montres abordables cartonnent

La performance a été portée par les montres dont le prix export dépasse 3000 francs, qui ont connu une augmentation de 2,1%. Mais tous les autres segments de prix ont également affiché une évolution positive.

Les montres situées dans la fourchette de prix comprise entre 200 et 500 francs ont connu la plus forte croissance, de 20,6%, 'bénéficiant d'un effet de base favorable', souligne la FH.

Les garde-temps bimétalliques, dont les exportations ont grossi de 41,2% à 431,8 millions de francs, ont soutenu la progression en termes de valeur, tandis que l'ensemble des autres catégories de matériaux a accusé un fléchissement, l'acier lâchant par exemple 5,9% et les autres matières 7,9%.

Quant aux volumes, ils ont été tirés par les montres en acier, avec une évolution positive de 9,0%. Le nombre total de pièces exportées s'est ainsi élevé à 1,4 million en décembre, gagnant 7,6%. Sur l'ensemble de l'année, les volumes ont toutefois continué à s'amenuiser, perdant 4,8% à 14,6 millions.

/ATS