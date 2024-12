Les mouvements de roches au-dessus de Brienz s'accélèrent

Des mouvements de roches plus conséquents se produisent à nouveau au-dessus du village grison de Brienz, évacué à mi-novembre. Les éboulis dans la partie haute de la 'zone sensible' se déplacent désormais plus vite, à raison de 18 cm par jour.

Les travaux de drainage font leur effet mais pas encore suffisamment pour empêcher cette progression. Dans la partie supérieure des masses en mouvement, 'un tournant semble se dessiner', écrit la commune mardi. La vitesse de progression des déplacements a repris son rythme d'avant, voire a légèrement accéléré.

Le drainage en cours depuis l'été dans la montagne, en dessous de la zone d'éboulement, ont cependant permis de baisser nettement le niveau des nappes phréatiques souterraines, précise le communiqué de la commune.

Les récents mouvements pourraient être liés aux dernières précipitations et à la fonte des neiges de la deuxième quinzaine de décembre.

Incertitudes

Un nouvel éboulement des roches qui surplombent le village reste possible, même sans précipitations, mais la probabilité est faible, ajoute la commune. L'accélération des mouvements de terrain devrait se poursuivre en cas de précipitations. L'évolution reste très difficile à anticiper. En attendant, l'état d'alerte maximal (rouge) reste en vigueur, et l'accès au village demeure interdit.

Les 80 habitants ont été évacués le 17 novembre, pour la deuxième fois en un an et demi, en raison des nouvelles menaces d'éboulement qui planent sur Brienz. En juin 2023, une immense masse de débris s'était abattue de la montagne pour s'arrêter à quelques mètres du village. Un départ et une relocalisation définitifs des habitants sont désormais envisagés.

