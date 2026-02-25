Les nouveaux droits de douane US remplacent ceux déjà existants

Les nouveaux droits de douane américains en vigueur depuis mardi remplacent pendant 150 jours ceux déjà appliqués. Ils ne s'ajoutent pas à ceux spécifiques à chaque pays, indique le Conseil fédéral mercredi. Il éclaire ainsi les entreprises se disant dans le flou.

Ce sont actuellement les 10% de droits de douane annoncés samedi par Donald Trump qui sont en vigueur, a déclaré le ministre de l'économie Guy Parmelin mercredi en marge d'une conférence de presse. Le président américain avait imposé ces nouvelles taxes suite à l'invalidation vendredi par la Cour suprême américaine des droits de douane imposés au reste du monde.

Le Parlement européen a en réaction suspendu la procédure de mise en oeuvre de l'accord commercial entre Bruxelles et Washington en réaction à la décision du républicain. Le Conseil fédéral n'a de son côté pris aucune décision en ce sens.

'Les négociations se poursuivent'

Les négociations sur l'accord entre la Suisse et les Etats-Unis se poursuivent, a déclaré le Vaudois. 'Un premier round de négociations techniques a eu lieu l'autre jour en Suisse. Il est prévu de poursuivre les discussions techniques et éventuellement avec les chefs négociateurs ces prochaines semaines', a-t-il précisé.

La Suisse négocie actuellement un accord avec les Etats-Unis pour sécuriser les 15% de droits de douane appliqués depuis novembre. Berne avait réussi à arracher cette baisse provisoire par rapport aux 39% que Donald Trump voulait lui imposer.

Les entreprises suisses se sont dit ces derniers jours dans le flou. Certaines veulent obtenir un remboursement des taxes déjà payées tandis que d'autres disent ne plus savoir quels droits de douane sont finalement appliqués.

