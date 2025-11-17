Les nuitées hôtelières accélèrent en octobre

Le nombre de nuitées hôtelières a enregistré une augmentation de 4,0% sur un an en octobre, poursuivant sa progression entamée en mars, selon les résultats provisoires de l'Office fédéral de la statistique (OFS) publiés lundi.

L'augmentation des visiteurs autochtones a été de 5,7% et celle des étrangers un peu moins importante, de 2,2%.

Après une baisse de 2,8% en février, le nombre de nuitées a depuis affiché une progression constante. En 2024, elles avaient crû de 2,6% à 42,8 millions de nuitées, portées par la clientèle étrangère.

/ATS