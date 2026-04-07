Les nuitées hôtelières en nette progression en février

L'hôtellerie suisse connaît un net rebond depuis le début de l'année. En février, le nombre de nuitées a grimpé de 2,9% sur un an à 3,5 millions.

Les hôtes indigènes ont représenté la plus importante part et progression, avec 1,8 million de nuitées, en hausse de 3,2%, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un troisième pointage publié mardi.

Les visiteurs étrangers - Etats-Unis, France et Inde en tête, en termes de progression, devant le Royaume-Uni - ont quant à eux généré 1,6 million de nuitées (+2,6%).

Sur les deux premiers mois de l'année, les nuitées ont totalisé 6,7 millions, soit une progression de 2,8% par rapport à la période correspondante de l'an passé. Là aussi, la demande est principalement indigène, avec 3,5 millions de nuitées (+2,8%), tandis que les visiteurs étrangers ont généré 3,2 millions de nuitées (+2,7%).

/ATS