Les nuitées hôtelières se rétractent en juin

Le nombre de nuitées dans les hôtels helvétiques a reculé en juin, indique mardi l'Office fédéral ...
Les nuitées hôtelières se rétractent en juin

Les nuitées hôtelières se rétractent en juin

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Le nombre de nuitées dans les hôtels helvétiques a reculé en juin, indique mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans une deuxième estimation.

Ce sont 4,1 millions de nuitées qui ont été enregistrées pour le mois sous revue, ce qui correspond à une baisse de 2,2% ou de 93'000 nuitées par rapport à la même période de l'année précédente.

Les visiteurs étrangers ont comptabilisé 2,2 millions de nuitées, soit une diminution de 4,4% ou de 101'000 nuitées sur un an. Les hôtes indigènes ont eux généré 1,9 million de nuitées, soit une hausse de 0,4% ou de 7700 nuitées, détaille l'OFS dans un communiqué.

De janvier à fin juin, l'hôtellerie suisse a enregistré 20,3 millions de nuitées, ce qui correspond à une baisse de 0,7% ou de 143'000 nuitées par rapport à la même période de l'année précédente. Les étrangers ont été à l'origine de 10,2 millions de nuitées (-2,0%/-212 000), quand les indigènes en ont engendré 10,1 millions (+0,7%/+69'000).

/ATS
 

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