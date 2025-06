Les pays de l'Otan investiront 5% de leur PIB pour leur sécurité

Les pays de l'Otan se sont engagés mercredi au sommet de La Haye à augmenter drastiquement leurs dépenses militaires. Une 'grande victoire' revendiquée par le président américain Donald Trump.

Dans leur déclaration finale, les 32 membres de l'Alliance Atlantique promettent d'investir 5% de leur Produit intérieur brut (PIB) annuel en faveur de leur sécurité à l'horizon 2035.

Dans le détail, les alliés veulent allouer 'au moins 3,5 % du PIB' pour les dépenses militaires, et 1,5% supplémentaire pour la sécurité au sens plus large comme la 'protection des infrastructures critiques' et la défense des 'réseaux'.

L'objectif sera difficile à atteindre, ont prévenu plusieurs dirigeants européens, dont l'Espagne qui le juge 'déraisonnable'. Mais le président américain Donald Trump a célébré 'une grande victoire pour tout le monde'.

Le locataire de la Maison Blanche, qui a souvent critiqué les 'mauvais payeurs' européens, a opté pour un ton conciliant au sommet de La Haye.

Les alliés vont 'très bientôt' dépenser autant que les Etats-Unis, s'est-il réjoui. 'Je leur demande de passer à 5% depuis des années, et ils passent à 5%. C'est énorme (...). L'Otan va devenir très forte avec nous', a souligné le président américain.

'Engagement inébranlable'

Tout a été fait pour ne pas contrarier l'imprévisible milliardaire à La Haye. Et le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, s'est efforcé de balayer les inquiétudes sur l'implication des Etats-Unis au sein de l'Otan. 'Pour moi, il est absolument clair que les Etats-Unis soutiennent pleinement' les règles de l'Alliance, a-t-il affirmé.

La veille, à bord d'Air Force One, Donald Trump avait pourtant de nouveau déconcerté ses alliés, en restant évasif sur l'attitude des Etats-Unis en cas d'attaque d'un des membres de l'Otan.

L'article 5 du traité de l'Alliance Atlantique peut 'se définir de plusieurs façons', avait-il lâché à propos de la pierre angulaire de l'Otan qui pose le principe de défense mutuelle : si un pays membre est attaqué, tous les autres se portent à son secours.

Mais la déclaration finale du sommet le martèle. Les alliés soulignent leur 'engagement inébranlable' à se défendre mutuellement en cas d'attaque.

Les membres de l'Otan 'réaffirment' également leur soutien à l'Ukraine, 'dont la sécurité contribue à la nôtre' et mentionnent 'la menace à long terme' posée par la Russie, dans un paragraphe court, âprement négocié avec Donald Trump, qui aurait préféré un communiqué final sans mention des Russes.

L'aide à l'Ukraine est intégrée aux 5% du PIB en faveur de la sécurité.

Zelensky 'dans une situation difficile'

Au coeur de ce grand raout international, la rencontre entre Donald Trump et le président ukrainien dans la journée va focaliser l'attention, quatre mois après l'humiliation subie par Volodymyr Zelensky dans le Bureau ovale.

Quel message veut-il lui faire passer ? 'Je lui dirai 'comment ça va?'. Il est dans une situation difficile, il n'aurait jamais dû se trouver là', a souligné Donald Trump dont les relations avec M. Zelensky sont compliquées.

Au Canada, le récent sommet du G7 - le club des grandes démocraties industrialisées - avait été marqué par le départ anticipé du président américain et l'absence de déclaration commune dénonçant l''agression russe' en Ukraine. Contrairement aux années précédentes quand Joe Biden était à la tête des Etats-Unis.

A La Haye, Donald Trump est aussi revenu sur la situation au Moyen-Orient, où le cessez-le-feu entre l'Iran et Israël 'se passe très bien', a-t-il assuré. Grâce aux frappes américaines, le programme nucléaire iranien a été retardé de plusieurs 'décennies', a-t-il affirmé.

Afin de s'attirer les bonnes grâces du président américain, Mark Rutte lui avait adressé juste avant le sommet un message dithyrambique, que Donald Trump n'a pas manqué de diffuser sur ses réseaux sociaux.

Les bombardements américains en Iran ? Une 'action décisive', 'vraiment extraordinaire' et que 'personne d'autre n'avait osé faire', a-t-il lancé.

Grâce au sommet de La Haye, 'l'Europe va payer un prix ENORME' pour financer sa défense 'comme elle le devait' et 'ce sera votre victoire', avait encore écrit Mark Rutte à Trump.

/ATS