Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent encore

Les attentes pour l'évolution de l'économie suisse continuent de s'améliorer, les entrepreneurs ...
Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent encore

Les perspectives conjoncturelles s'éclaircissent encore

Photo: KEYSTONE/LOUIS DASSELBORNE

Les attentes pour l'évolution de l'économie suisse continuent de s'améliorer, les entrepreneurs retrouvant leur optimisme d'avant la guerre commerciale initiée par les Etats-Unis.

L'activité manufacturière est optimiste pour les prochains mois, alors que les exportateurs et la consommation sont plus prudents.

Le baromètre conjoncturel de l'institut KOF, qui évalue les anticipations économiques des prochains mois, a grimpé de 1,7 point sur un mois à 103,4 points en décembre, selon un communiqué publié mardi.

Cet indicateur très suivi des milieux économiques dépasse ainsi son niveau de février (103,3 points), soit avant la proclamation en avril du 'Liberation day' par le président américain Donald Trump où l'indice avait chuté à son niveau le plus bas (95,5 points) de l'année.

Dans l'industrie et la construction, la tendance est positive, ont relevé les experts du centre d'études zurichois, notamment pour les perspectives d'emploi, de stocks et de marche des affaires. L'activité de production et les entrées de commandes se trouvent cependant sous pression.

/ATS
 

Actualités suivantes

Bancomat attaqué dans le centre commercial Migros à Marin (NE)

Bancomat attaqué dans le centre commercial Migros à Marin (NE)

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 08:54

Les Bourses asiatiques ont flambé, aidées par le boom de l'IA

Les Bourses asiatiques ont flambé, aidées par le boom de l'IA

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 08:38

Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026

Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 08:34

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:52

Articles les plus lus

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:12

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:52

Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026

Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 08:34

Les Bourses asiatiques ont flambé, aidées par le boom de l'IA

Les Bourses asiatiques ont flambé, aidées par le boom de l'IA

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 08:38

Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 12:18

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:12

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Le WEF renforce les mesures de sécurité suite à l'attaque de Sydney

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:52

Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026

Un Suisse sur trois va se serrer la ceinture en 2026

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 08:34

Les métaux précieux calment leurs ardeurs après de nouveaux sommets

Les métaux précieux calment leurs ardeurs après de nouveaux sommets

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 10:38

Le franc devrait rester solide en 2026

Le franc devrait rester solide en 2026

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 10:42

Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

Sur TikTok, le business lucratif des faux comptes d'actualités

Économie    Actualisé le 29.12.2025 - 12:18

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Meta met la main sur le populaire agent IA Manus

Économie    Actualisé le 30.12.2025 - 06:12