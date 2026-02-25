Les perspectives économiques s'éclaircissent en février

La confiance pour l'économie suisse semble se rétablir ce mois-ci, même si l'évolution de l'inflation incite toujours à la prudence. Les anticipations concernant la zone euro et l'économie américaine se sont également nettement améliorées.

Après avoir plongé en janvier, l'indicateur UBS-CFA publié mercredi a progressé de 14,5 points pour s'établir à 9,8 points en février, reflétant un optimisme accru des analystes quant à l'évolution de l'économie helvétique au cours des six mois à venir.

Concernant la zone euro et les Etats-Unis, les perspectives s'éclaircissent également, l'indice progressant respectivement de 15,2 et 26,7 points, à 26,8 et -24,4 points.

Pour ce qui est de l'inflation, la prudence reste de mise. Une majorité des analystes s'attend à ce qu'elle reste à son niveau actuel proche de zéro, tandis que plus d'un quart d'entre eux estiment qu'elle pourrait encore reculer ces six prochains mois.

Selon l'enquête menée par UBS et l'association CFA Society Switzerland, les pressions inflationnistes devraient une nouvelle fois diminuer dans la zone euro, mais pourraient reprendre de la vigueur outre-Atlantique.

