Les perturbations sur le pétrole sont temporaires, selon Washington

Le ministre américain de l'Energie Chris Wright a assuré lundi que les perturbations liées ...
Les perturbations sur le pétrole sont temporaires, selon Washington

Les perturbations sur le pétrole sont temporaires, selon Washington

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le ministre américain de l'Energie Chris Wright a assuré lundi que les perturbations liées à la guerre au Moyen-Orient étaient 'temporaires', à l'ouverture du plus grand rendez-vous mondial du secteur, CERAWeek, au Texas.

'Les prix n'ont pas encore atteint un niveau suffisamment élevé pour entraîner une baisse importante de la demande', a aussi estimé le ministre depuis Houston.

Chris Wright a affirmé que le gouvernement de Donald Trump prenait des 'mesures pragmatiques' pour augmenter l'offre disponible, en référence à la levée par l'exécutif de certaines de ses sanctions.

Ce sont, selon ses mots, 'des palliatifs dans une situation qui est temporaire'.

Dans le cadre d'un effort coordonné par l'Agence internationale de l'énergie (AIE), les Etats-Unis ont commencé vendredi à mettre sur le marché une partie de leurs réserves stratégiques.

Le volume libéré jusqu'ici 'doit représenter à peu près trois millions de barils' sur les plus de 415 millions dont disposent les Etats-Unis, a-t-il affirmé lundi, assurant que le pays aura plus que reconstitué ses réserves d'ici la fin 2027.

/ATS
 

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