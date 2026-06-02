Les pétards devraient être interdits en Suisse

Le Parlement veut interdire les pétards en Suisse. Suivant le National, le Conseil des Etats ...
Les pétards devraient être interdits en Suisse

Les pétards devraient être interdits en Suisse

Photo: Keystone/MAGALI GIRARDIN

Le Parlement veut interdire les pétards en Suisse. Suivant le National, le Conseil des Etats a adopté mercredi un contre-projet à l'initiative 'Pour une limitation des feux d'artifice'. L'usage de feux d'artifice et ses effets nocifs seront réglés dans la loi.

L'initiative populaire demande une plus grande protection des personnes, des animaux et de l'environnement contre le bruit et les émissions causés par les feux d’artifice. Certaines exceptions seraient prévues pour les grands événements suprarégionaux, sur la base de dérogations accordées par les cantons.

Pour le Parlement, il faut agir, mais le texte va trop loin. Suivant celle du peuple, la Chambre des cantons a approuvé par 39 voix contre 5 un contre-projet plus souple qui vise à minimiser les effets nocifs.

Les pièces d'artifice destinées exclusivement à produire des détonations seront interdites. Contre l'avis de sa commission, le Conseil des Etats a refusé d'être plus restrictif et de soumettre la mise à feu des engins pyrotechniques présentant un risque moyen ou élevé à une autorisation cantonale.

/ATS
 

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