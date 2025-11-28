Les photos de presse de l'année 2024 exposées à Prangins (VD)

Le Château de Prangins (VD) revient en images sur l'année 2024. Il expose les photographies ...
Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Le Château de Prangins (VD) revient en images sur l'année 2024. Il expose les photographies des lauréats du Swiss Press Photo et du World Press Photo, revenant sur les événements de l'année ou invitant à faire un pas de côté.

Ces images, parfois insoutenables, parfois touchées par la grâce, racontent le monde loin des clichés. Elles constituent un kaléidoscope saisissant de l'actualité médiatique suisse et internationale, explique le musée.

L'édition 2025 du World Press Photo présente quelque 160 images prises sur tous les continents. Samar Abu Elouf, photographe autodidacte de Gaza qu'elle a quitté en 2023, décroche la photo de l'année avec le portrait d'un enfant de neuf ans qui a perdu ses bras dans une attaque israélienne.

Le Swiss Press Photo égrène 150 tirages publiés en 2024 dans les médias suisses. Anne Morgenstern, la photographe suisse de l'année, l'a emporté dans la catégorie 'Actualités' avec une série décapante et touchante consacrée aux 'Swifties', les fans de la chanteuse Taylor Swift.

Parmi le palmarès figure également Marie-Lou Dumauthioz qui a suivi quatre abbayes vaudoises, ces concours de tirs devenus des fêtes populaires dans de nombreux villages. Ou encore Sébastien Anex qui raconte comment Lütschental, dans l'Oberland bernois, privé de soleil durant quatre mois, célèbre le retour de l'astre en février.

D'autres photographes, comme Jonathan Labusch, ont suivi l'artiste biennois Nemo en tournée après sa victoire à l'Eurovision ou, comme Alessandro della Valle de Keystone-ATS, ont capté des images nocturnes de rassemblements de paysans dans l'Oberland bernois.

/ATS
 

