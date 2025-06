Les platanes urbains rafraîchissent l'air au-delà de 39 degrés

Les platanes urbains contribuent à rafraîchir l'air même au-delà de 39 degrés. Une nouvelle étude réalisée dans le canton de Genève contredit les hypothèses précédentes, selon lesquelles les arbres fermeraient leurs stomates à environ 30-35 degrés.

Une équipe de scientifiques de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) et de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) a étudié le comportement de huit platanes à Lancy, dans la banlieue genevoise en 2023. Cet été-là, Genève a connu deux vagues de chaleur avec des températures records atteignant près de 40 °C, détaille le WSL lundi dans un communiqué.

On sait qu'en période de forte chaleur, les arbres urbains rafraîchissent leur environnement en évaporant l'eau contenue dans leurs feuilles. Mais ils ont aussi leurs limites: lorsque la température des feuilles dépasse 30 à 35 °C, la photosynthèse est interrompue car les stomates se ferment pour éviter une perte d’eau excessive.

Mais contrairement à ce que l’on pensait, les arbres étudiés n’ont pas interrompu leur flux d’eau. Au contraire: plus la chaleur augmentait, plus ce flux s’intensifiait, et cela malgré une sécheresse extrême de l’air.

'Nous ne comprenons manifestement pas encore tout à fait comment les arbres réagissent à des conditions extrêmes', explique Christoph Bachofen, responsable de l'étude, cité dans le communiqué. Les chercheurs supposent que des réserves d'eau dans des couches profondes du sol ont notamment joué un rôle.

Le fait que les arbres évaporent beaucoup d'eau même par canicule est une bonne nouvelle pour le climat urbain. Face à l'augmentation des vagues de chaleur prévue par les modèles climatiques, il s'agit désormais de déterminer quelles essences d'arbres sont les plus efficaces. L'étude est parue dans la revue Urban Forestry and Urban Greening.

https://doi.org/10.1016/j.ufug.2025.128819

/ATS