Les primes maladie augmenteront de 4,4% en moyenne en 2026

Les Suisses doivent s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne ...
Photo: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

Les Suisses doivent s'attendre à une hausse des primes d'assurance-maladie de 4,4% en moyenne pour 2026. L'an prochain, la prime mensuelle moyenne s'élèvera à 393,30 francs, a indiqué mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

/ATS
 

