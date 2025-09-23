Les radios/TV locales recevront davantage de moyens

Les radios et TV locales devraient toucher une plus grande part de la redevance. A l'instar ...
Les radios/TV locales recevront davantage de moyens

Les radios/TV locales recevront davantage de moyens

Photo: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI

Les radios et TV locales devraient toucher une plus grande part de la redevance. A l'instar de la Chambre des cantons, le National a adopté mardi le projet, légèrement remanié.

La révision reprend des éléments incontestés du train de mesures en faveur des médias, qui avait été rejeté lors de la votation populaire du 13 février 2022. Elle prévoit d'augmenter la quote-part de la redevance attribuée aux radios/TV locales avec mandat de prestation.

Actuellement, la part de redevance pour le service public régional s'élève de 4% à 6% des recettes. Elle doit passer à 6-8%. Le projet prévoit aussi des mesures d'aide aux institutions de formation, aux agences de presse comme Keystone-ATS et au Conseil suisse de la presse. Il ne contient plus de référence aux médias online, un domaine critiqué à l'époque de la campagne de votation.

Les mesures doivent servir la qualité de l'ensemble des médias suisses, a déclaré pour la commission Marie-France Roth-Pasquier (Centre/FR). Plusieurs orateurs ont souligné l'importance d'avoir des médias indépendants et pluriels pour permettre à la population de se forger une opinion. Cela profite à la démocratie.

Au vote sur l'ensemble, le conseil a voté par 131 voix contre 40 pour l'augmentation. Le débat a toutefois débouché sur une large discussion sur la future répartition de la redevance aux médias privés et à la SSR.

/ATS
 

