Les recettes des partis ont légèrement diminué

Les partis politiques suisses ont déclaré des recettes d'un total de 22,4 millions de francs pour l'année 2024, annonce vendredi le Contrôle fédéral des finances. Celles-ci ont diminué de 3,9 millions en un an.

Le PS a enregistré le montant total de recettes le plus élevé (8,2 millions en 2024, contre 9 millions en 2023). Le PLR a déclaré 3,4 millions (contre 3,5 millions en 2023), l’UDC 2,8 millions (contre 3,9 millions en 2023) et le Centre 2,6 millions (contre 3,1 millions en 2023).

Les recettes des Vert-e-s (1,8 million) et des Vert’libéraux (1,2 million) ont aussi dépassé la barre du million. L'UDF, le PEV, le MCG et la Lega ont également déclaré des recettes.

Les partis doivent déclarer les dons à partir de 15'000 francs, les recettes obtenues lors de manifestations, celles issues de la vente de biens et services ainsi que les recettes provenant des cotisations des membres et de contributions liées à un mandat. Les contributions reçues par les groupes ne doivent pas être annoncées.

/ATS