Les relations de voisinage sont déterminantes pour les Suisses

En Suisse, deux tiers des habitants affirment qu'avoir de bonnes relations avec leurs voisins ...
Les relations de voisinage sont déterminantes pour les Suisses

Les relations de voisinage sont déterminantes pour les Suisses

Photo: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ

En Suisse, deux tiers des habitants affirment qu'avoir de bonnes relations avec leurs voisins est déterminant pour être satisfait de leurs logements, selon un sondage de Comparis. Or la plupart des Suisses s'entendent bien avec leur voisinage.

Le voisinage serait plus valorisé par les personnes âgées, les ménages avec enfants et les Romands, indique Comparis dans un communiqué jeudi. Au total, 76% des Romands considèrent le voisinage comme important, contre 63% des Alémaniques.

Les Suisses s'entendent bien avec leurs voisins, selon le sondage. La majorité des sondés, à 82%, affirme ne jamais se sentir mal à l'aise dans leur quartier et 65% s'en disent satisfaits.

Les relations de voisinage sont particulièrement bonnes dans les agglomérations, plus que dans les villes et à la campagne. L'agglomération semble offrir le meilleur équilibre, avec de la proximité pour les contacts sociaux et moins d'anonymat que dans les villes, remarque Harris Büsser, expert en immobilier, dans le communiqué.

Regardant les petits services rendus, 48% des sondés se sentent bien soutenus par leurs voisins. L'entraide est en revanche plus marquée en Suisse alémanique qu'en Suisse romande ou italienne. Ce sondage a été effectué en décembre 2025 auprès de 1049 personnes dans toute la Suisse par Innofact.

/ATS
 

Actualités suivantes

Chablais: trains rétablis, chaussée montagne de l'A9 aussi

Chablais: trains rétablis, chaussée montagne de l'A9 aussi

Suisse    Actualisé le 26.02.2026 - 04:45

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 25.02.2026 - 20:18

Deux chevaux tués à Lotzwil dans un accident avec une voiture

Deux chevaux tués à Lotzwil dans un accident avec une voiture

Suisse    Actualisé le 25.02.2026 - 18:47

Forte explosion à Ilnau-Effretikon (ZH), entendue loin à la ronde

Forte explosion à Ilnau-Effretikon (ZH), entendue loin à la ronde

Suisse    Actualisé le 25.02.2026 - 19:25

Articles les plus lus

L'A9 fermée entre Bex (VD) et St-Maurice (VS) direction Valais

L'A9 fermée entre Bex (VD) et St-Maurice (VS) direction Valais

Suisse    Actualisé le 25.02.2026 - 13:51

Deux chevaux tués à Lotzwil dans un accident avec une voiture

Deux chevaux tués à Lotzwil dans un accident avec une voiture

Suisse    Actualisé le 25.02.2026 - 18:47

Forte explosion à Ilnau-Effretikon (ZH), entendue loin à la ronde

Forte explosion à Ilnau-Effretikon (ZH), entendue loin à la ronde

Suisse    Actualisé le 25.02.2026 - 19:25

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Pas de millionnaire au tirage du Swiss Loto

Suisse    Actualisé le 25.02.2026 - 20:18