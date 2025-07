Les remontées mécaniques suisses démarrent la saison d'été en force

Les remontées mécaniques suisses ont connu des mois de mai et juin florissants, avec 24% d'entrées supplémentaires par rapport à 2024. Un mois de juin sec et ensoleillé a favorisé les excursions à la journée, notamment dans les alpes vaudoises et fribourgeoises.

Par rapport à un début de saison 2024 marqué par les intempéries, le nombre de passagers indigènes dans les remontées mécaniques a augmenté de 30%, indique mercredi l'association Remontées Mécaniques Suisses (RMS). La clientèle internationale a également connu une hausse de 19%.

Les conditions météorologiques sont la principale raison avancée par RMS pour expliquer cette hausse marquée. Durant la saison en cours, le temps stable et majoritairement ensoleillé a permis d'augmenter sensiblement le nombre d'excursions d'une journée. A l'inverse, en 2024, la pluie et les orages avaient entraîné une baisse sensible du nombre d'excursions en montagne au début de la saison.

Vaud et Fribourg en forte progression

En ce qui concerne les différentes régions, le tableau est globalement positif : les remontées mécaniques des Alpes vaudoises et fribourgeoises ont enregistré les plus fortes augmentations des premières entrées, avec une croissance de plus de 50% par rapport à 2024. Suivent la Suisse orientale avec 29% ainsi que le Valais et les Grisons avec 26% chacun, puis la Suisse centrale avec 24%.

L'Oberland bernois (+20%) est resté légèrement en dessous de la moyenne nationale. Au Tessin, la hausse n'a été que modérée (3%) et n'a été que légèrement supérieure à celle de l'année précédente, mais ce chiffre s'explique par la transformation d'une remontée mécanique importante, explique le communiqué.

Les exploitants des remontées mécaniques peuvent ainsi renouer avec les tendances positives de la saison d'hiver. La saison d'hiver 2024/25 avait déjà été exceptionnellement bonne. Avec une augmentation de 11% du nombre de visiteurs, il s'agissait même, selon les données de début mai, de la 'meilleure saison de la dernière décennie' en chiffres absolus.

/ATS